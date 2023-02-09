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Как пишется лик святых, расскажет псковский иконописец на «Серебряном дожде»

Иконописец и художник Алла Павлусенко станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM сегодня, 9 февраля, в 14:00.


- В балахоне и с длинной бородой: какой он – современный иконописец?

 - Камень, дерево, бумага: с каким материалом работают иконописцы?

 - Обратная перспектива: как пишется лик святых?

 - Нельзя и точка: что не может позволить себе при работе иконописец?

 - Куда смотреть: как «понять» икону?

Видеотрансляция программы «Минкульт» будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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