Как пишется лик святых, расскажет псковский иконописец на «Серебряном дожде»
Иконописец и художник Алла Павлусенко станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM сегодня, 9 февраля, в 14:00.
- В балахоне и с длинной бородой: какой он – современный иконописец?
- Камень, дерево, бумага: с каким материалом работают иконописцы?
- Обратная перспектива: как пишется лик святых?
- Нельзя и точка: что не может позволить себе при работе иконописец?
- Куда смотреть: как «понять» икону?
Видеотрансляция программы «Минкульт» будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.
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