Как пишется лик святых, расскажет псковский иконописец на «Серебряном дожде»

11:44, 09 февраля 2023, ПАИ

Иконописец и художник Алла Павлусенко станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM сегодня, 9 февраля, в 14:00.



- В балахоне и с длинной бородой: какой он – современный иконописец?



- Камень, дерево, бумага: с каким материалом работают иконописцы?



- Обратная перспектива: как пишется лик святых?



- Нельзя и точка: что не может позволить себе при работе иконописец?



- Куда смотреть: как «понять» икону?

Видеотрансляция программы «Минкульт» будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.