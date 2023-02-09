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Культура

Миф об образе иконописца развеяла псковский мастер

Как выглядит современный иконописец и каким его обычно представляют другие люди, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM псковвский иконописец Алла Павлусенко.

По её словам, иконописец необязательно мужчина преклонного возраста с бородой и в рясе. «В современном мире иконописцем может быть и женщина. Помимо этого, необязательно носить рясу, то есть необязательно быть монахом или монахиней. Иконописцем может быть и светский человек», - сказала Алла Павлусенко.

Стать иконописцем сегодня можно и в 20 лет. Гость студии отметила, что у неё есть знакомый, который в свои 22 года пишет иконы.

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