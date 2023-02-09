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Культура

Псковский иконописец рассказала о канонах написания ликов святых

О канонах написания ликов святых рассказала псковский иконописец Алла Павлусенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Церковь веками вырабатывала свой язык иконописи, взяв его от античности и преобразовав под дух Церкви. Иконописец должен показать плоть святого как преображенную. Человек святой пребывает в ином мире, но он пребывает во плоти, однако плоть его уже не такая, как у нас с вами. Поэтом Церковь веками вырабатывала этот канон. В этом и заключается ее цель», - рассказала Алла Павлусенко.

Гость студии считает, что при написании икон нужно быть максимально честным с самим собой и сделать всё, что в твоих силах, тогда будет виден прогресс мастера и следующая икона получится ещё лучше.

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