Псковский мастер — об иконописи: Без благословения вряд ли что-то получится

17:50, 09 февраля 2023, ПАИ

Как стать профессиональным иконописцем и где приобрести необходимые навыки, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» псковский иконописец Алла Павлусенко.

По ее словам, в современном мире стать иконописцем может каждый. Для этого есть два пути: пойти в профильное учебное заведение или записаться в ученики к занимающемуся этим видом живописи мастеру.

При этом, заметила гостья студии, как правило, человек приходит к занятию иконописью через церковь. «Он сначала приходит к вере, и уже затем у него появляется желание писать иконы. Для этого необходимо благословение. Без него вряд ли что-то получится», - уверена Алла Павлусенко.