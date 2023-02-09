Суд оштрафовал гдовича за нанесение побоев

19:01, 09 февраля 2023, ПАИ

Гдовский районный суд Псковской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ (ответственность за нанесение побоев). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

26 ноября 2022 года около полудня в городе Гдове мужчина, испытывая обиду, нанёс не менее двух ударов рукой по лицу потерпевшей. Своими действиями он причинил женщине телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей.

На судебном заседании правонарушитель заявил, что не согласен с протоколом в части нанесения ударов: ударил он один раз, а не два, после произошедшего попросил прощения. Потерпевшая в свою очередь отметила, что обстоятельства правонарушения соответствуют действительности, было два удара. В настоящее время мужчина принёс ей свои извинения, которые ею приняты.

Судом мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.