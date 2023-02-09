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Общество

ПсковГУ стал активным участником конкурса по истории предпринимательства

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве 21 февраля. Фото: ПсковГУ

Псковский государственный университет вошёл в топ-10 самых активных вузов – участников всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Об этом сообщили в пресс-центре университета. Студентка вуза Алина Кежова заняла второе место в номинации «Этика ведения бизнеса в дореволюционной России» (научный руководитель — доцент кафедры отечественной истории Наталья Никитина).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ в Москве 21 февраля. Перед мероприятием в НИУ «Высшая школа экономики» пройдёт научно-практическая конференция с выступлениями студентов-победителей и экспертов по истории предпринимательства.

Отметим, студенты Псковского государственного университета уже второй год участвуют в конкурсе и занимают призовые места на федеральном уровне. 

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