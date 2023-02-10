Ситуацию с алкозависимостью в регионе обсудят на «Серебряном дожде»

11:48, 10 февраля 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущей станет врач – психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс.

- Горячая пора. Как и когда чувствуют на себе последствия череды праздников наркологи?

- Меньше стали пить? Ситуация с алкозависимостью в регионе сейчас и 30 лет назад.

- И его вылечат? Как понять, что человек страдает зависимостью и ему пора к врачу?

- Стаканчики граненые. Как понять, что черта пройдена?

- Кодирование. Миф или реальность?

- По кривой дорожке. Передается ли ген «устойчивости к алкоголизму» по наследству?

Всё это ведущая Лариса Малкова обсудит с гостем. Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».