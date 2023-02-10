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Общество

Врач связал рост пьянства в регионе с расширением ассортимента алкоголя

Расширение ассортимента алкоголя и изменение объёма бутылок повлияли на рост пьянства в Псковской области, уверен врач – психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс. Свою точку зрения он озвучил в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сложно в целом сказать, больше стали пить или меньше. Могу сказать, что пить стали по-другому, - отметил Сергей Кремс. - В советские годы пить так, как сегодня, было невозможно. Все работали, была даже статья за тунеядство, было много объединений против пьянства, лечебно-трудовые профилактории, просто так пить, чтобы на это никто не обратил внимание, было невозможно».

По словам специалиста, не было и такого ассортимента алкоголя в магазинах, какой есть сейчас. «В Псковской области тогда было пиво, несколько видов, плодово-ягодные вина, марочные вина и водка. Всё. И объёмы были скромнее, чем сейчас. Бутылки были не более пол-литра. Вот на троих и выпивали по 150-170 мл – то, что можно назвать условно безопасной дозой. А в 90-е годы появились и литровые бутылки, полуторалитровые. И это, в том числе, повлияло на то, что в середине 90-х Псковская область лидировала по количеству «белых горячек», - рассказал гость студии.

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