Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лишь 10% страдающих от алкоголизма псковичей наблюдаются у врачей

Лишь 10% страдающих от алкоголизма псковичей наблюдаются у врачей. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщил врач – психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс.

«У нас под наблюдением находится около 1300 человек, - уточнил специалист. - Но и болезнь протекает часто скрытно, и люди не всегда обращаются к нам за помощью, так как боятся получить «клеймо», боятся дискриминации. Поэтому нужно говорить, что под нашим наблюдением находится примерно 10% от тех, кто действительно страдает от алкоголизма».

Сергей Кремс посоветовал обращать внимание на первые симптомы начинающейся зависимости. «Например, человек стал пить чаще и больше, это стало влиять на его отношение с окружающими, на его работоспособность, когда он перестает помнить, что было накануне, когда собирался выпить немного, а получилось чересчур. Но к нам довольно редко обращаются вовремя, люди как обычно тянут до последнего. Ну и пока не произошло никаких потерь в плане здоровья, то человек не считает нужным бросать пить», - констатировал нарколог.

По его словам, чаще остальных самостоятельно за помощью обращаются псковичи «около 30 лет». «Они рассказывают, что среди их родственников были люди с таким заболеванием. А наследственность как раз стоит на первом месте в наркологии: если в роду были запойные родственники, то вероятность развития проблем у человека очень велика. Самое безопасное в их случае – не употреблять алкоголь или употреблять очень аккуратно», - посоветовал Сергей Кремс.

Он также добавил, что «исконно славянские территории» – Псковская, Новгородская, Смоленская, Тверская области – это регионы, жители которых «наиболее сильно пьющие, и особенно крепкие напитки».

Партнер программы - Медико-диагностический центр «Мед-Скан».

ООО «Мед-Скан». Лицензия ЛО41-01150-60/00379503 от 01.08.2019 г.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

В Опочке наградили лучших наставников шахматного центра
10 февраля 2023

Вышел в эфир 100-й выпуск «Псковского телеграма»
10 февраля 2023

Почти 18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград»
10 февраля 2023

Обследование домов на теплопотери входит в обязанности «управляек» - Андрей Тарасов
10 февраля 2023

Смертельно опасную болезнь обнаружили у телёнка в Псковской области
10 февраля 2023

Эстрадный хор из Печор выступит на стадионе «Лужники» в Москве

10 февраля 2023

От мемов до трагедии. 100-й выпуск «Псковского телеграма»
10 февраля 2023

Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга губернаторов СЗФО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...