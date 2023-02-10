Лишь 10% страдающих от алкоголизма псковичей наблюдаются у врачей

16:52, 10 февраля 2023, ПАИ

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Лишь 10% страдающих от алкоголизма псковичей наблюдаются у врачей. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сообщил врач – психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс.

«У нас под наблюдением находится около 1300 человек, - уточнил специалист. - Но и болезнь протекает часто скрытно, и люди не всегда обращаются к нам за помощью, так как боятся получить «клеймо», боятся дискриминации. Поэтому нужно говорить, что под нашим наблюдением находится примерно 10% от тех, кто действительно страдает от алкоголизма».

Сергей Кремс посоветовал обращать внимание на первые симптомы начинающейся зависимости. «Например, человек стал пить чаще и больше, это стало влиять на его отношение с окружающими, на его работоспособность, когда он перестает помнить, что было накануне, когда собирался выпить немного, а получилось чересчур. Но к нам довольно редко обращаются вовремя, люди как обычно тянут до последнего. Ну и пока не произошло никаких потерь в плане здоровья, то человек не считает нужным бросать пить», - констатировал нарколог.

По его словам, чаще остальных самостоятельно за помощью обращаются псковичи «около 30 лет». «Они рассказывают, что среди их родственников были люди с таким заболеванием. А наследственность как раз стоит на первом месте в наркологии: если в роду были запойные родственники, то вероятность развития проблем у человека очень велика. Самое безопасное в их случае – не употреблять алкоголь или употреблять очень аккуратно», - посоветовал Сергей Кремс.

Он также добавил, что «исконно славянские территории» – Псковская, Новгородская, Смоленская, Тверская области – это регионы, жители которых «наиболее сильно пьющие, и особенно крепкие напитки».

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