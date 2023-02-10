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Общество

Псковский нарколог рассказал, почему женский алкоголизм лечить сложнее

Почему женскую зависимость от алкоголя лечить сложне, чем мужскую, объяснил врач – психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Женская зависимость от алкоголя - и мужская, впрочем, тоже - лечится очень тяжело. Но дело в том, что точки отсчета начала развития болезни отличаются у мужчин и у женщин. Женщины более умные, тонкие и практичные создания. Мужчины начинают выпивать с того, что могут просто посидеть с товарищами в гараже, на рыбалке, на охоте. У женщин причины выпить гораздо более серьёзные – мысли о быте, о жизни, о том, как детей накормить, обуть, одеть. То есть у женщин именно тревога часто становятся толчком, чтобы что-то принять для облегчения состояния», - пояснил Сергей Кремс.

Несмотря на то что женщины более и ответственные и приходят к специалистам с проблемой раньше мужчин, результаты их лечения менее эффективны, чем у мужчин, так как болезнь часто сочетается с депрессией, которую тоже надо лечить, уточнил специалист.

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