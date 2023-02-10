Благодаря псковским медикам в Скадовске заработал компьютерный томограф

16:31, 10 февраля 2023, ПАИ

Жители Херсонской области были рады приезду врачей из Псковской области. Они прибыли на помощь коллегам в Скадовскую центральную городскую больницу. Об этом в беседе с журналистом Псковского агентства информации сообщила врач-реаниматолог Ольга Маркова.

Она обратила внимание, что в медицинском кабинете, в котором работают псковичи, установлен достаточно хороший медицинский томограф, однако ранее там не было специалиста, который мог бы его использовать. «Приехав сюда, сразу окунулась в организацию работы кабинета, налаживание самого процесса. С первого дня начали обследования. Их достаточно много», - рассказала Ольга Маркова.

По словам медика, местному населению необходимо большое количество достаточно разнообразных обследований, люди активно идут на приём. «Я бы сравнила это место с любой нашей районной больницей, но здесь она считается городской. Город тут небольшой. Здесь есть компьютерный томограф, что говорит о том, что уровень хороший. Всё соответствует размеру населённого пункта», - отметила она.

Ольга Маркова добавила, что работы много, поэтому времени на отдых почти не остается. «Работаем и на выходных, не так напряжённо, но работаем», - поделилалсь она.

Ранее сообщалось, что бригада врачей из Псковской области приступила к работе в Херсонской области, в Скадовской центральной городской больнице. Медики оказывают практическую помощь своим коллегам в лечении пациентов. В составе бригады приехали два хирурга, рентгенолог и медсестра-анестезист. Это не первый визит специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице.