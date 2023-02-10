Родственникам алкоголиков нужна помощь психиатра – псковский нарколог

18:01, 10 февраля 2023, ПАИ

Родственникам алкоголиков зачастую необходима помощь психиатра, считает психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс. Об этом он заявил в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Нарушение сна, аппетита, раздражительность, депрессивность присуща членам семьи того, кто страдает алкогольной зависимостью. В частности, жёнам. И таким людям обязательно нужна помощь психиатра. Я знаю, что в Пскове, в церкви Михаила Архангела, для таких людей проводятся встречи. Там же есть и клуб анонимных алкоголиков, при этой же церкви, где человек может найти душевные силы и опору, – неважно, нужно это только приветствовать», - уверен Сергей Кремс.

Он также добавил, что большая часть пациентов центра наркологии не хочет и не может прекратить употребление алкоголя. «Людя часто просят таблетку, чтобы «не хотелось пить». Таких таблеток нет. Есть препараты, смысл которых сделать употребление алкоголя менее опасным, чтобы снизилась вероятность развития запоя. Не скажу, что это панацея. Кому-то помогает, кому-то нет, но если человек стал меньше употреблять алкоголь, это уже хорошо», - подчеркнул Сергей Кремс.

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