Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родственникам алкоголиков нужна помощь психиатра – псковский нарколог

Родственникам алкоголиков зачастую необходима помощь психиатра, считает психиатр-нарколог, заведующий диспансерным отделением Псковского областного центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс. Об этом он заявил в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Нарушение сна, аппетита, раздражительность, депрессивность присуща членам семьи того, кто страдает алкогольной зависимостью. В частности, жёнам. И таким людям обязательно нужна помощь психиатра. Я знаю, что в Пскове, в церкви Михаила Архангела, для таких людей проводятся встречи. Там же есть и клуб анонимных алкоголиков, при этой же церкви, где человек может найти душевные силы и опору, – неважно, нужно это только приветствовать», - уверен Сергей Кремс.

Он также добавил, что большая часть пациентов центра наркологии не хочет и не может прекратить употребление алкоголя. «Людя часто просят таблетку, чтобы «не хотелось пить». Таких таблеток нет. Есть препараты, смысл которых сделать употребление алкоголя менее опасным, чтобы снизилась вероятность развития запоя. Не скажу, что это панацея. Кому-то помогает, кому-то нет, но если человек стал меньше употреблять алкоголь, это уже хорошо», - подчеркнул Сергей Кремс.

Партнер программы - Медико-диагностический центр «Мед-Скан».

ООО «Мед-Скан». Лицензия ЛО41-01150-60/00379503 от 01.08.2019 г.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

В Опочке наградили лучших наставников шахматного центра
10 февраля 2023

Вышел в эфир 100-й выпуск «Псковского телеграма»
10 февраля 2023

Почти 18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград»
10 февраля 2023

Обследование домов на теплопотери входит в обязанности «управляек» - Андрей Тарасов
10 февраля 2023

Смертельно опасную болезнь обнаружили у телёнка в Псковской области
10 февраля 2023

Эстрадный хор из Печор выступит на стадионе «Лужники» в Москве

10 февраля 2023

От мемов до трагедии. 100-й выпуск «Псковского телеграма»
10 февраля 2023

Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга губернаторов СЗФО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...