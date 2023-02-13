Движение транспорта ограничат на улице Петровской в Пскове
Движение автотранспорта ограничат в районе дома № 23 на улице Петровской в Пскове с 13 по 16 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение связанос с проведением дорожных работ, пояснили псковичам.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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