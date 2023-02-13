Как определить качество воды, обсудят на радио «Серебряный дождь»

11:09, 13 февраля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 13 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева руководитель компании, занимающейся поставками артезианской питьевой воды и безалкогольных напитков, Андрей Петров.

- Вода для премьер-министра и важных заседаний: как псковская фирма получила всероссийскую известность.

- Элитное качество в стекле: в чем главный секрет успеха производства.

- Подняться на воде: как за год увеличить объем продаж до 140 млн рублей.

- Что мы пьем: как определить качество воды и укрепить здоровье.

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00.