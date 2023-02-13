Ребёнок чудом уцелел в ДТП на дороге Псков - Гдов

12:41, 13 февраля 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Ford и Volkswagen произошло на 37-м километре автодороги Псков - Гдов, у деревни Заклинье Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина - водитель автомобиля Volkswagen. Решается вопрос ее госпитализации.

В автомобиле также находился двухлетний ребенок, он не пострадал.

На месте происшествия работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения, сотрудники АСС и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.