Ребёнок чудом уцелел в ДТП на дороге Псков - Гдов
Столкновение автомобилей Ford и Volkswagen произошло на 37-м километре автодороги Псков - Гдов, у деревни Заклинье Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина - водитель автомобиля Volkswagen. Решается вопрос ее госпитализации.
В автомобиле также находился двухлетний ребенок, он не пострадал.
На месте происшествия работают бригада скрой помощи, пожарные подразделения, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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