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Культура

Редкие архивные фото Семёна Гейченко будет публиковать Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на своих официальных страницах в социальных сетях сегодня, в канун 120-летия со дня рождения Семёна Гейченко, начинает цикл фотопубликаций из собственного архива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Ряд «виртуальных выставок» запланирован на февраль и включает в себя публикацию уникальных кадров из истории музея и жизни его легендарного хранителя, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» в Псковской области, первого в СССР Героя Социалистического Труда среди музейных работников, лауреата Государственной премии Российской Федерации. Эти снимки были сделаны в разные годы профессиональными фото- и телерепортёрами, а также фотографами-любителями. Посты будут размещены под тегами #музейнаялетопись, #Гейченко_120, #историямузея, #коллекциимузея.

Директор музея С. С. Гейченко (слева) и его сотрудник В. Я. Шпинёв на лесах на восстанавливаемом доме поэта в Михайловском. Фото А.К. Зайцева. Из архива Пушкинского заповедника

В заповеднике подчёркивают, что значение подобных цифровых экспозиций, при всей их внешней скромности, не стоит преуменьшать: «Это самый простой и в то же время действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания, в том числе и те, что в силу самых разных причин экспонируются очень редко».

К юбилею С. С. Гейченко в «Михайловском» подготовили обширную программу, включающую в себя выставки в Пскове, в Пушкинских Горах, в Петергофе. Жители и гости Святогорья свободно смогут посетить музыкально-литературную программу «Домовому» (автор и исполнитель — Михаил Драгунов, актёр театра «Русская антреприза» имени А. Миронова, Санкт-Петербург, 12+) а также стать слушателями XXVI Февральских научно-музейных чтений памяти С. С. Гейченко «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

Подробнее обо всём, что музей организует к 120-летию С. С. Гейченко, можно узнать на официальном сайте «Михайловского».

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