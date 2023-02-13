Пскович осуждён за транспортировку алкоголя и табака без акцизов

15:28, 13 февраля 2023, ПАИ

Житель Пскова признан виновным в незаконной перевозке алкоголя и табака, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного заседания удалось установить, что обвиняемый, задачей которого в составе организованной группы была транспортировка немаркированного алкоголя и табака, перевез товар со склада в Пскове в магазин.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.