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Общество

Более 30 модулей для сбора ТКО установят в Печорах

Рабочая встреча директора филиала ООО «Экопром» Александра Киселева и заместителя главы администрации ГП «Печоры» Игоря Юшкина состоялась в рамках подготовки к масштабному празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка Псков»

В мероприятии также приняли участие заместитель директора ООО «Экопром» Марина Мезенцева и юрисконсульт администрации ГП «Печоры» Ольга Полозова. В ходе рабочего совещания обсудили обустройство контейнерных площадок новыми современными модулями для сбора ТКО, приведение в порядок уже имеющихся контейнерных площадок, а также проблемы централизованного сбора крупногабаритных отходов (КГО).

Так, 31 модуль по сбору ТКО по 17 адресам появится в Печорах. Кроме того, будут приведены в соответствие 22 контейнерные площадки, на трех из которых появятся оборудованные места для сбора КГО из прочного антивандального материала. Всего планируется привести в порядок 39 контейнерных площадок.

Отмечается, модули для сбора ТКО имеют опрятный вид, мусор не разлетается и не растаскивается животными, исключен неприятный запах и попадание осадков, а двери для вывоза контейнеров будут закрываться единым электронным ключом, который будет находиться у оператора.

На данный момент в поселении имеется 147 контейнерных площадок, такого количества недостаточно, чтобы исключить перенакопление отходов, поэтому принято решение об обустройстве новых мест накопления ТКО. В этом году в Печорском районе планируется оборудовать от пяти до десяти новых мест сбора отходов. Администрация ГП «Печоры» уже закупила новые контейнеры для размещения.

Для раздельного сбора мусора поселению выделят дополнительные баки, в связи с нахождением на территории района Словенских ключей это особенно актуально, подчеркнули в сообщении.

«После реализации данного проекта Печоры должны преобразиться. Со своей стороны мы должны сделать все максимально возможное. Хотелось бы, чтобы и население ответило тем же. Чтобы бережно относились к имуществу, а отходы выбрасывали только в предназначенные для этого места», - отметили участники встречи.

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