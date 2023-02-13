О разнице между водой в России и за границей рассказал псковский предприниматель

17:41, 13 февраля 2023, ПАИ

Отличается ли вкус и качество бутилированной воды в России и за рубежом, рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Андрей Петров, руководитель псковской компании, которая занимается поставками артезианской питьевой воды и безалкогольных напитков.

«Конечно, вода отличается по вкусу. Если мы возьмем кавказские воды, они отличаются однозначно. Если мы возьмем французские воды, они тоже отличаются. Но есть природная вода, а есть обработанная вода. И вот если мы возьмем обработанную воду, она может быть идентичной везде», - пояснил Андрей Петров.

По его словам, обработанная вода и в регионах России, а за рубежом одинакова, потому что производители очищают её, а затем добавляют стандартный комплекс минеральных добавок. «На сегодняшний момент технологии настолько выросли, что мы действительно можем сделать эту воду одинаково: что у нас, что в Карелии, что на Урале. Но она будет, возможно, не та, к которой люди привыкли у себя в регионе, потому что люди привыкают к определённому вкусу», - заметил гость студии.