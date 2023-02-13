Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О разнице между водой в России и за границей рассказал псковский предприниматель

Отличается ли вкус и качество бутилированной воды в России и за рубежом, рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) Андрей Петров, руководитель псковской компании, которая занимается поставками артезианской питьевой воды и безалкогольных напитков.

«Конечно, вода отличается по вкусу. Если мы возьмем кавказские воды, они отличаются однозначно. Если мы возьмем французские воды, они тоже отличаются. Но есть природная вода, а есть обработанная вода. И вот если мы возьмем обработанную воду, она может быть идентичной везде», - пояснил Андрей Петров.

По его словам, обработанная вода и в регионах России, а за рубежом одинакова, потому что производители очищают её, а затем добавляют стандартный комплекс минеральных добавок. «На сегодняшний момент технологии настолько выросли, что мы действительно можем сделать эту воду одинаково: что у нас, что в Карелии, что на Урале. Но она будет, возможно, не та, к которой люди привыкли у себя в регионе, потому что люди привыкают к определённому вкусу», - заметил гость студии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2023

В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов

13 февраля 2023

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился

13 февраля 2023

Мифы о болезнях суставов развеют в программе «Секреты тела»
13 февраля 2023

К концу недели погоду в Псковской области испортит циклон
13 февраля 2023

Большим событием для региона назвал «Народное признание» директор псковского филиала Россельхозбанка
13 февраля 2023

Более 30 модулей для сбора ТКО установят в Печорах
13 февраля 2023

Наталья Ильина: «Народное признание» показывает, какие инициативы сегодня нужны

13 февраля 2023

Движение на улице Ижорского Батальона в Пскове ограничат 15 февраля


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...