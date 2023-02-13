Эксперт призывает псковичей не бояться обработанной воды

17:55, 13 февраля 2023, ПАИ

В чём отличие обработанной воды от природной, объяснил Андрей Петров, руководитель одной из псковских компаний, которая занимается поставками артезианской питьевой воды и безалкогольных напитков. Речь об этом шла в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Есть технический регламент, который нам сейчас заменил стандарт. Он говорит о том, что есть два типа воды - раньше это была высшая, первая категория, теперь категоричности нет, а есть просто природная вода и обработанная вода. Обработанная вода: её можно взять из скважины, можно взять из реки, можно взять из водопровода, очистить ее современными методами фильтрации и добавить минеральные примеси», - отметил Андрей Петров.

При этом, по его словам, псковичам не стоит пугаться обработанной воды. «Можно и ничего не делать с водой, просто убрать, например, железо и оставить состав как есть, тогда это будет природная вода. Когда мы читаем то, что написано на упаковке, вот на что нужно обращать внимание», - сказал гость студии.