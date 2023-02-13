В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов

19:14, 13 февраля 2023, ПАИ

В посёлке Дубрава-1 будет благоустроена территория и заасфальтирована парковка между домами № 2а, 25, 27, 29, сообщает на своей личной странице глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Эти работы — продолжение благоустройства посёлка, начатого в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Тогда на аукционе по определению подрядчика были сэкономлены денежные средства, которые теперь будут направлены на выполнение дополнительных работ по дальнейшему благоустройству посёлка Дубрава-1», — прокомментировал Алексей Кузьмин.