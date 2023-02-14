Подрядчику в Себежском нацпарке незаконно продлили сроки контракта
Признано недействительным дополнительное соглашение к государственному контракту на выполнение работ по благоустройству туристско-рекреационной зоны национального парка «Себежский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Между ФГБУ «Национальный парк «Себежский» (далее - учреждение) и АО «ФИНТЕКО» (далее - общество) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» был заключен государственный контракт на выполнение работ по благоустройству туристско-рекреационной зоны «Зеленый квартал» на сумму более 5 млн рублей. Срок выполнения работ - до 20 мая 2021 года.
Позже между учреждением и обществом было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее продление срока действия контракта до 31 декабря 2021 года.
«Изменение условий контракта привело к невозможности применения меры ответственности в виде взыскания неустойки за нарушение сроков исполнения контракта. Учитывая изложенное, заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительным дополнительного соглашения в части, предусматривающей изменение существенных условий контракта при отсутствии к тому предусмотренных законом оснований», - отметили в ведомстве.
Арбитражный суд Псковской области согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск. Решение пока не вступило в законную силу.