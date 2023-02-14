Каждый пятый пскович нашел свою любовь на работе

09:07, 14 февраля 2023, ПАИ

Каждый пятый пскович нашел свою любовь на работе, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (21%). Для поиска второй половины 15% опрошенных использовали интернет: 8% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 11% респондентов. Уличное знакомство переросло в серьезные отношения у 8% псковичей. 5% познакомились в университете, 4% — в школе. Будучи соседями, познакомились и полюбили друг друга 3% псковичей, еще столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане переросло в серьезные отношения у 3%. По 2% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке. По 1% опрошенных встретили свою любовь в парке, на даче и в клубе. 1 из 100 рассказал, что знаком со своей половиной еще с детского возраста. Среди других мест респонденты называли общественный транспорт, свадьбы друзей и родственников, экскурсии, рыбалку, спортивные мероприятия.



Если по стране в целом, в том числе и в Пскове, чаще устраивают личную жизнь на работе, то в столице чаще знакомятся через интернет (в соцсетях, мессенджерах, на сайтах знакомств и в дейтинг-приложениях).

