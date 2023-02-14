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Общество

Кто может получить гранты, обсудят на радио «Серебряный дождь»

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM сегодня, 14 февраля, в 14:00. Собеседницей ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

- Вечный вопрос: молодежная политика или политика молодежи?

- «Движение первых»: новые пионеры и комсомольцы, добровольно или принудительно?

- Молодежь и волонтерство: почему старшеклассники и студенты занимаются добровольчеством?

- Гранты: кому дадут денег?

Об этом и многом другом — на «Серебряном дожде» в 14:00. Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в ВК.

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