Псковичам назвали критерии для получения звания заслуженного добровольца

18:06, 14 февраля 2023, ПАИ

Критерии для получения звания «Заслуженный доброволец Псковской области» назвала и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Заслуженным добровольцем у нас, как правило, может стать человек, который ведёт волонтёрскую добровольческую деятельность не менее трёх лет. И конечно, не просто участвует в каких-то мероприятиях, но и популяризирует это направление деятельности с просветительской стороны, вносит тем самым значимый вклад в развитие этого направления на территории региона», — подчеркнула Кристина Лунёва.

Она отметила, что уже два раза лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручал почётные знаки «Заслуженный доброволец Псковской области».

«Мы эту работу стараемся проводить ежегодно. Но вот, собственно, во времена ковида мы, к сожалению, отказались от очного формата по понятным причинам», — добавила гостья студии.

Кристина Лунёва также обратила внимание, что сейчас волонтёрские книжки заменили цифровыми. Сейчас существует сайт dobro.ru, где волонтёр может записаться на мероприятие и за помощь в нём ему начисляются баллы. Баллы также могут учитываться при поступлении в вуз.