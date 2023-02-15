Туриндустрии Псковской области посвятят новый выпуск «Бизнес-клуба»

17:58, 15 февраля 2023, ПАИ

Туристической индустрии Псковской области посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 15 февраля, на телеканале «Первый Псковский». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

В программе поговорят о ситуации в отрасли в целом, популярных в регионе маршрутах, сельском туризме, о том, есть ли конкуренция в отрасли, и как изменились предпочтения современных путешественников и уровень сервиса.

Ведущие также обсудят существующие меры поддержки турфирм и направления развития индустрии туризма.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы — директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.