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ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Соответствующее информационное письмо размещено на сайте регулятора, сообщает «Интерфакс».

Эта мера направлена на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей, являющихся участниками СВО и получивших кредитные каникулы в соответствии с законом № 377-ФЗ.

Закон о кредитных каникулах для граждан, которые до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку, потребительский кредит или микрозаём, вступил в силу в октябре 2022 года. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней, оформить их можно до конца 2023 года.

В письме ЦБ разрешил банкам до 31 января 2024 года не ухудшать оценку кредитов в течение срока действия каникул. Такое право банки также получат в случае реструктуризации кредитов в рамках собственных программ.

Ссуды, по которым принято соответствующее решение, могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей. При этом ЦБ рекомендовал банкам направлять ему информацию о таких решениях и их обосновании, в частности включать документальное подтверждение возникновения у военнослужащих обстоятельств предоставления каникул.

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