В Новгородской и Псковской областях на 20% вырос объём интернет-трафика через точки доступа УЦН

23:57, 17 февраля 2023, ПАИ

Жители Новгородской и Псковской областей стали активнее пользоваться бесплатными общественными точками Wi-Fi, которые компания «Ростелеком» установила в рамках первого этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

В прошлом году пользователи загрузили 218 терабайт данных, что сопоставимо со скачиванием более 11 тысяч фильмов в разрешении 4K. По сравнению с 2021 годом объём трафика вырос почти на 20 %.

В Псковской области точки интернет-доступа работают в 100 малых населённых пунктах, где суммарно проживает более 34 тыс. человек. В 2022 году наиболее активными пользователями стали жители деревень Крипецкое-1 (Псковский район), Лещихино (Палкинский район) и села Кудеверь (Бежаницкий район).

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком», сообщает: «Точки общественного Wi-Fi, которые мы в течение нескольких лет устанавливали в малых населённых пунктах в рамках первого этапа УЦН, стабильно демонстрируют свою высокую востребованность. И это вполне ожидаемый результат, ведь доступ в интернет открывает огромное количество возможностей, которые нужны людям вне зависимости от того, где они проживают. Устранение цифрового неравенства, обеспечение пользователей услугами связи в сельской местности остаётся для нашей компании одной из важнейших задач, которую мы решаем совместно с Минцифры России».

В 2021 году «Ростелеком» приступил к выполнению второго этапа проекта (УЦН 2.0), который предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.