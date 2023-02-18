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Самые полезные зимой фрукты назвала диетолог из Оренбурга

Самые полезные фрукты в зимне-весенний период, когда запасы сезонных плодов подходят к концу, — это киви и цитрусовые. Высокое содержание витаминов и минералов помогает организму восполнить их нехватку, сообщает корреспондент "Российской газеты".

Как рассказала диетолог Оренбургского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Динуллина, в киви на один грамм и одну килокалорию приходится больше полезных веществ, чем в 27 других наиболее популярных в мире фруктах. Это источник пищевых волокон, фолиевой кислоты, витаминов С и Е, калия, магния. Киви полезен для здоровья сердца, нервной системы, укрепления иммунитета.

В зимний период традиционно растёт популярность цитрусовых. И не зря: они богаты витамином С (особенно апельсины), фолиевой кислотой (помело), калием. Ещё один плюс — низкая калорийность: в 100 граммах цитрусовых всего 35-45 килокалорий (для сравнения: в 100 граммах винограда 72 килокалории).

Однако следует помнить, что из-за высокой концентрации органических кислот цитрусовые не рекомендуются тем, кто страдает заболеваниями органов пищеварения. Людям с сахарным диабетом также нужно употреблять их с осторожностью: самый безопасный для них фрукт — лимон.

Известна и способность цитрусовых вызывать аллергию: чаще всего её симптомы вызывают мандарины, реже — грейпфруты. Кроме того, из-за высокой кислотности цитрусовые могут разрушать эмаль зубов, поэтому соки из таких фруктов рекомендуется пить через трубочку.

Диетолог напомнила, что летом и осенью лучшим выбором станут местные фрукты и ягоды: яблоки, груши, сливы, абрикосы.

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