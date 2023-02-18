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Началась реставрация Благовещенской и Сретенской церквей

Фото Telegram-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)»

В Псково-Печерском монастыре начинается реставрация Благовещенской и Сретенской церквей и ризницы, сообщает Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Монастырская ризница, или Большая казна (церковная сокровищница), при игумене Корнилии размещалась в подклете Благовещенской трапезной церкви. Датировка отдельного здания ризницы даётся в пределах XVI–XVIII веков. Здание ризницы примыкает к Сретенскому храму. В ризнице хранятся монастырские ценности и подарки царей, многие из которых были вывезены фашистами во время Великой Отечественной войны и возвращены при архимандрите Алипии (Воронове) в 1973 году.

Фото Telegram-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)»

Церковь Благовещения Богородицы устроена преподобным Корнилием, освящена в 1541 году по благословению архиепископа Псковского и Новгородского Макария. Об этом событии повествует холщовый антимис, который был найден в 1869 году во время проведения ремонтных работ на каменном престоле. В 1803 году в Благовещенском храме был устроен придел, освящённый во имя благоверных святых Бориса и Глеба.

Фото Telegram-канала «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)»

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