Великолукские боксёры стали призёрами соревнований в Тверской области

10:33, 20 февраля 2023, ПАИ

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые места на соревнованиях по боксу, организованных в память о подвиге десантников 6-й роты. Состязания проходили в городе Осташков Тверской области с 17 по 19 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Псковской области.

Золото завоевали Матвей Бразин, Павел Копов, Владислав Тамбулатов, Илья Львов, Кирилл Коршаков, Кирилл Титов, Артём Гусейнов, Назар Панфилов, Станислав Шишигин и Алексей Седунов.

Второе место заняли Егор Лунёв, Руслан Потапов, Илья Петров, Дмитрий Скоров, Иван Колядов, Дмитрий Калинин.