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Спорт

Великолукские боксёры стали призёрами соревнований в Тверской области

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые места на соревнованиях по боксу, организованных в память о подвиге десантников 6-й роты. Состязания проходили в городе Осташков Тверской области с 17 по 19 февраля. Об этом сообщается в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Псковская областная федерация бокса» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Псковской области.

Золото завоевали Матвей Бразин, Павел Копов, Владислав Тамбулатов, Илья Львов, Кирилл Коршаков, Кирилл Титов, Артём Гусейнов, Назар Панфилов, Станислав Шишигин и Алексей Седунов.

Второе место заняли Егор Лунёв, Руслан Потапов, Илья Петров, Дмитрий Скоров, Иван Колядов, Дмитрий Калинин.

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