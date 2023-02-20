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Экономика

Как развивается сельский туризм в регионе, обсудят на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 20 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева - основатель и руководитель фермерского хозяйства в Печорском районе Ольга Волконская.

- Съедобные сувениры: как развивается сельский туризм в Псковской области.

- Испечь хлеб, сшить куклу и приобщиться к крестьянскому быту: древние ремесла как идея стартапа.

- Привлечь финансирование: как фермеры развивают свое дело на средства грантов.

- Сельский туризм: прибыльное дело или волонтерство?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

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