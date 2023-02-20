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Общество

Печатные пряники и копченые яйца предлагают гостям печорской фермы

Фермерское хозяйство в Печорском районе предлагает особую, но минимальную линейку продуктов, рассказала основатель и руководитель фермерского хозяйства Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Она отметила, что на сегодняшний день в ремесленной деревне налажено производство печатного пряника. «На сегодняшний день очень интересное производство. У нас много старинных форм восстановлено, много рецептов создано, четыре вкуса пряника у нас на потоке, которые людям полюбились, это: имбирный, шоколадный, молочный и пшеничный. Четыре вкуса мы распространяем по всей области и не только, то есть пряничное производство, это первое», - сказала Ольга Волконская.  

Также работает небольшое сельскохозяйственное производство, а именно птицеферма. Яйца отсюда доставляют в одну известную псковскую сеть кафе. «Также используем для своей переработки. Делаем интересный продукт - копченое яйцо и омлеты, которые мы предлагаем гостям через трапезную. Это молоко, конечно же, творог, то есть много таких продуктов. Наше меню очень простое, оно состоит из минимальной линейки крестьянских продуктов. Вот в этом наша изюминка», - сказала гостья студии.

Также в фермерское хозяйство входят ремесленные мастерские: ткацкая мастерская, где установлены станки и восстановлены предметы быта, принадлежавшие народу сето. Там же располагается художественная мастерская, где сейчас внедряют народную домовую роспись. «Это эксклюзивная история, народной росписью здесь не занимался никто. У нас на эту тему есть отдельная длинная история, как появилась роспись», - добавила гостья студии. 

Помимо этого, есть гончарная мастерская, но она открыта только в летний сезон, добавила Ольга Волконская.

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