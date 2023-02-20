При поддержке Сбера в Пскове могут появиться «умные» светофоры
Сбер планирует в Пскове реализовать проект по созданию интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец на встрече с руководителями ведущих СМИ региона, передает корреспондент ПАИ.
Он пояснил, что система предполагает установку «умных» светофоров, которые оценивают поток транспорта на улице и в зависимости от этого включают зелёный или красный сигналы.
Владимир Компаниец заметил, что сейчас в Пскове не настроен так называемый «зелёный коридор» и даже в вечернее время, когда транспортный поток минимален, автомобилистам приходится стоять на светофорах.
«Интеллектуальная транспортная система — это продвинутый уровень. Она создаёт не просто зелёную волну, она следит за ситуацией на сопутствующих улицах и реагирует на неё, что позволяет избежать образования пробок», - подчеркнул руководитель Псковского отделения Сбера.
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