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Общество

Водяную мельницу восстановят в Печорском районе в 2024 году

Водяную мельницу восстановят в Печорском районе в 2024 году. Об этом сообщила основатель и руководитель фермерского хозяйства Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM. 

«Сейчас мы начинаем полноценную работу над проектом. Вот этот год дается нам на начало освоения средств гранта. Уже активно работаем, сейчас идет проектирование. Я думаю, что объект интересный, такой прям ремесленный, традиционный», - отметила Ольга Волконская.  

Мельницу восстанавливают по древним чертежам, цель - в первую очередь, это производство муки для собственной пекарни.  

Ольга Волконская добавила, что, возможно, муку будут изготавливать и для пекарни Псково-Печерского монастыря. «Будем работать над качеством муки, то есть, в первую очередь, чтобы она работала по-настоящему. Ну и, конечно же, это туристический маршрут», - отметила гостья студии. 

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