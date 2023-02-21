«Экопром» призывает управляющие компании оперативнее расчищать снег

11:23, 21 февраля 2023, ПАИ

Снегопад в Псковской области создал дополнительные трудности коммунальным службам, из-за чего, в частности, осложнился вывоз мусора, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром».

«Не все районы смогли достойно встретить погодные условия. К некоторым есть определенные замечания по расчистке подъездов и уборке контейнерных площадок от сугробов. Несмотря на погодные условия и дополнительные трудности, созданные коммунальными службами, вывоз отходов производится в штатном режиме», - отметили в филиале «Экопрома».

Компания призвала глав районов и руководителей управляющих организаций оперативнее осуществлять уборку снега, чтобы не допускать срывов графиков по вывозу ТКО.