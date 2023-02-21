В России удвоят размер страховки для добровольных пенсионных накоплений

13:21, 21 февраля 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей - вдвое больше, чем для банковских вкладов, пишет ТАСС.

Он также предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. «Нужно принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, бизнес должен действовать в российской юрисдикции», - отметил президент.

Нужно стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу, добавил глава государства.