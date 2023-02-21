В России удвоят размер страховки для добровольных пенсионных накоплений
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей - вдвое больше, чем для банковских вкладов, пишет ТАСС.
Он также предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. «Нужно принять дополнительные меры для деофшоризации экономики, бизнес должен действовать в российской юрисдикции», - отметил президент.
Нужно стимулировать приток инвестиций в экономику от долгосрочных сбережений граждан, создав соответствующую программу, добавил глава государства.
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