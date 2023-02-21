Псковичи почтили память погибших спецназовцев

13:33, 21 февраля 2023, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие в траурном митинге в память о погибших спецназовцах, сообщается в Telegram-канале гордумы.

Мероприятие прошло на территории войсковой части в Промежицах. У мемориала собрались официальные лица, ветераны боевых действий, сослуживцы, близкие и родные погибших. В память о героях прозвучал оружейный салют. К памятнику возложили гирлянду воинской славы и цветы.

Напомним, 21 февраля 2000 года соединение специального назначения вступило в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Погибло 33 человека, 25 из них - военнослужащие Псковского соединения армейского спецназа.