В Дно отлавливают бездомных собак после жалоб населения

16:14, 21 февраля 2023, ПАИ

В городе Дно отлавливают бездомных собак, сообщил в своем Telegram-канале глава района Михаил Шауркин.

«Сегодня в нашем городе ведется очередной отлов собак, - написал глава муниципалитета. - Активисты порховского приюта «Добрый» работают по адресам, указанным в заявке администрации Дновского района. Очень много жалоб в последнее время поступало на собак, бегающих в районе городской площади, поэтому работу начали именно с этого адреса».

По его словам, первый результат есть, работа продолжается. «Спасибо всем дновцам, кто оказывает в этом содействие!» - заключил Михаил Шауркин.