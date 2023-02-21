В Дно отлавливают бездомных собак после жалоб населения
В городе Дно отлавливают бездомных собак, сообщил в своем Telegram-канале глава района Михаил Шауркин.
«Сегодня в нашем городе ведется очередной отлов собак, - написал глава муниципалитета. - Активисты порховского приюта «Добрый» работают по адресам, указанным в заявке администрации Дновского района. Очень много жалоб в последнее время поступало на собак, бегающих в районе городской площади, поэтому работу начали именно с этого адреса».
По его словам, первый результат есть, работа продолжается. «Спасибо всем дновцам, кто оказывает в этом содействие!» - заключил Михаил Шауркин.
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