Псковских выпускников приглашают для обучения в вузы Министерства обороны

18:42, 21 февраля 2023, ПАИ

Высшие учебные заведения Министерства обороны России приглашают выпускников школ на обучение, сообщает ведомство.

Военный комиссариат Псковской области информирует выпускников школ и средних специальных учебных заведений о преимуществах обучения в образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой в 2023 году.

Преимущества военной профессии:

бесплатное обучение;

денежное довольствие во время обучения;

вещевое обеспечение;

бесплатное и полноценное питание;

гарантированное трудоустройство;

высокая зарплата;

карьерный рост;

предоставление бесплатного служебного жилья;

социальная защищённость, забота о членах семьи;

гарантированный продолжительный ежегодный отпуск.

высокая военная пенсия после службы;

возможность работать по диплому на любом предприятии.

Многие специальности доступны не только для юношей, но и для девушек.

Срок обучения с полной военной подготовкой составляет 5 лет, для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой — 2 года 10 месяцев.

Поступая в вуз Министерства обороны РФ для получения высшего или среднего профессионального образования, выпускник выбирает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус.

Информация о вузах размещена на сайте Министерства обороны РФ. За подробной информацией о поступлении в высшие военные учебные заведения можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства:

– ВК Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского и Пушкиногорского районов — (8 811-41) 2-23-71;

– ВК г. Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов — (8 811-53) 3-63-21;

– ВК Дновского, Дедовичского и Порховского районов — (8 811-35) 2-56-28;

– ВК Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов — (8 811-51) 2-24-22;

– ВК Красногородского и Себежского районов — (8 811-38) 2-26-39;

– ВК г. Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов — (8 811-52) 3-22-51;

– ВК Печорского района — (8 811-48) 2-19-33;

– ВК г. Пскова и Псковского района — (8 8112) 72-72-51;

– ВК Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского районов — (8 811-32) 5-12-01.