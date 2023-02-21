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Псковских выпускников приглашают для обучения в вузы Министерства обороны

Тактическое учение с выводом подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» в Серпуховском филиале Военной академии РВСН. Фото: Wikimedia. Лицензия Creative Commons

Высшие учебные заведения Министерства обороны России приглашают выпускников школ на обучение, сообщает ведомство.

Военный комиссариат Псковской области информирует выпускников школ и средних специальных учебных заведений о преимуществах обучения в образовательных организациях Министерства обороны Российской Федерации по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой в 2023 году.

Преимущества военной профессии:

  • бесплатное обучение;
  • денежное довольствие во время обучения;
  • вещевое обеспечение;
  • бесплатное и полноценное питание;
  • гарантированное трудоустройство;
  • высокая зарплата;
  • карьерный рост;
  • предоставление бесплатного служебного жилья;
  • социальная защищённость, забота о членах семьи;
  • гарантированный продолжительный ежегодный отпуск. 
  • высокая военная пенсия после службы;
  • возможность работать по диплому на любом предприятии.

Многие специальности доступны не только для юношей, но и для девушек.

Срок обучения с полной военной подготовкой составляет 5 лет, для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой — 2 года 10 месяцев.

Поступая в вуз Министерства обороны РФ для получения высшего или среднего профессионального образования, выпускник выбирает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус.

Информация о вузах размещена на сайте Министерства обороны РФ. За подробной информацией о поступлении в высшие военные учебные заведения можно обращаться в военные комиссариаты по месту жительства:

– ВК Бежаницкого, Локнянского, Новоржевского и Пушкиногорского  районов — (8 811-41) 2-23-71;
– ВК г. Великие Луки, Великолукского, Куньинского  и Новосокольнического районов — (8 811-53) 3-63-21;
– ВК Дновского, Дедовичского и Порховского районов — (8 811-35) 2-56-28;
– ВК Невельского, Пустошкинского и Усвятского районов — (8 811-51) 2-24-22;
– ВК Красногородского и Себежского районов — (8 811-38) 2-26-39;
– ВК г. Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов — (8 811-52) 3-22-51;
– ВК Печорского района — (8 811-48) 2-19-33;
– ВК г. Пскова и Псковского района — (8 8112) 72-72-51;
– ВК Струго-Красненского, Гдовского и Плюсского районов — (8 811-32) 5-12-01.

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