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Общество

Псковский ТИЦ претендует на звание лучшего в России

Туристский информационный центр Псковской области принимает участие во Всероссийском конкурсе туристско-информационных организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, на конкурс в этом году поступило 64 заявки из 51 региона.

Фото здесь и далее: группа «ТИЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам конкурса будут выбраны десять лучших туристско-информационных центров России. Сейчас на площадке Клуба путешествующих по России проходит онлайн-голосование «Лучший ТИЦ России».

Проголосовать можно через сервис RussiaTravel.club. Для этого необходимо авторизоваться через удобный мессенджер, а затем отправить код для голосования, указанный рядом с ТИЦ. Код голосования за ТИЦ Псковской области - V43107.

Голосование продлится до 1 марта 2023 года включительно.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, что конкурс проводится в три этапа: народное голосование, независимая оценка качества оказания услуг и экспертная оценка. Подведение итогов пройдет в рамках встречи ТИЦ на выставке «Интурмаркет» 15 марта.

«Мы рассчитываем войти в топ-10 лучших. На самом деле кропотливыми ручками и головами мои сотрудники и я лично проводим очень большую работу по продвижению региона. Участие в выставках, проведение различных мероприятий, в том числе презентаций наших районов, плюс вовлечение молодежи в мероприятия, которые проводятся силами нашего информационного центра, и работа с нашим пожилым населением - все это не проходит зря. Мы ценим и любим наш народ, жителей Псковской области и, конечно, наших туристов», - подчеркнула Лариса Семашко.

Она поблагодарила СМИ региона и партнеров за продвижение сферы гостеприимства. «Работу ведем большую в плане продвижения приема наших гостей на территории Псковской области. Поэтому считаем, что все вместе мы заслуживаем войти в число лучших», - заключила Лариса Семашко.

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