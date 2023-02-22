Размер пособия на погребение планируют увеличить в Пскове

09:53, 22 февраля 2023, ПАИ

Изменения в правила предоставления ритуальных услуг рассмотрели члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством председателя комитета Юрия Бурлина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

Ранее в Думу поступило обращение регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ, в котором предлагалось увеличить стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню, с учетом индексации до 7 тысяч 793 рублей. В настоящее время эта сумма составляет 6 тысяч 964 рубля. Постановлением Правительства РФ определен коэффициент индексации в 2023 году 1,119, пояснили специалисты аппарата гордумы, разработавшие этот проект.

Планируемое повышение предполагают произвести за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также федерального и регионального бюджетов. Таким образом, оно не повлечет за собой дополнительных затрат из бюджета города Пскова, подчеркнули в гордуме.