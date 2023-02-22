Сколько в Пскове активных «управляек», обсудят на «Серебряном дожде»

09:55, 22 февраля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Какой вопрос Андрей Тарасов не успел задать Владимиру Путину во время горячей линии в июне 2021 года? Как он оценивает недавнюю реформу «жилищно-коммунального блока» в администрации Пскова? Каких научных разработок не хватает в сфере ЖКХ? Сколько в Пскове активных управляющих компаний, взаимодействующих между собой и формулирующих консолидированную позицию в отношениях с городскими властями?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.