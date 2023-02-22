Псковский священник: Нам не нужно придумывать «суперменов», наши воины – настоящие герои

15:23, 22 февраля 2023, ПАИ

Наши воины – настоящие герои и большие молодцы, нам не нужно придумывать «халков» и «суперменов», у нас свои непридуманные герои, сказал полковой священник 76-й дивизии ВДВ, настоятель храма Косьмы и Дамиана с Гремячей горы отец Александр (Смирнов) во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

Священник отметил, что настроение у солдат боевое. «Мы с ребятами беседуем. Если кто-то хочет, тех крестим, исповедуем и причащаем. Они приезжают с передовой, им бывает нужно просто выговориться», - пояснил отец Александр (Смирнов).

Он рассказал, что многие из-за происходящего переосмыслили отношение к семье: жалеют, что ругались с женами, не проводили достаточно времени с детьми. Священник подчеркнул, что бойцы начинают понимать, что это самое ценное.

«Нет ни одной землянки, ни одного помещения, где живут наши ребята, где бы не было детских рисунков, стихов, писем. Они носят их с собой, вешают их на стены. Это важно для них! Им важны посылки от семей, от нас всех. Приятно понимать, что о тебе не забыли, тебе благодарны», - подчеркнул священник.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.