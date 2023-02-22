Разницу в уборке мокрого и сухого снега объяснил Андрей Тарасов

18:16, 22 февраля 2023, ПАИ

Разницу в уборке мокрого и сухого снега объяснил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Люди становятся более отдалёнными от проблем, от понимания того, как работается руками и так далее. Вот, например, снег выпадает. Есть огромная разница, когда выпадает снег мокрый и когда выпадает снег «пухлый», так называемый сухой. Убрать мокрый снег — это огромный труд, это огромная физическая нагрузка, совершенно другие должны быть нормативы, совершенно другое отношение», — сказал гость студии.

Андрей Тарасов отметил, что мокрый снег «люди очень быстро утаптывают» и сложно очисть его до асфальта без применения реагентов.

«Реагенты применяют — получается каша, и кажется, что опять не убрано. Хотя, прежде чем сыпать реагенты, все дворники сначала убирают этот снег, после посыпают реагентами, а потом эту кашу уже убирают через два-три часа, когда реагенты уже вступили в реакцию», — объяснил директор управляющей компании.