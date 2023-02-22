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Общество

Владимир Никишин: Солдатам приятно получать посылки от соотечественников

Солдатам приятно получать посылки от соотечественников, сказал сопредседатель регионального отделения ОНФ, директор детско-молодёжного военно-патриотического клуба «Высота» Владимир Никишин во время прямого эфира марафона в поддержку российских военнослужащих на «Первом Псковском».

«Когда мы были в Чечне, нам было очень приятно получать посылки со сладостями, с чаем: мы чувствовали, что нужны, что нас помнят. Очень приятно, когда дети пишут письма, собирают небольшие подарки бойцам. Я хорошо представляю себе солдата, который у костра, в блиндаже откроет эту посылку, прочитает простые тёплые слова: «Солдат! Возвращайся скорее домой с победой!» — сказал Владимир Никишин.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

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