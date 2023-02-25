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Общество

Галина Невалённая отметила Масленицу в кругу семьи

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая опубликовала фотографию праздничного стола на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот и пришла Масленица. Пора есть блины и провожать зиму, а также встречать долгожданную красавицу весну! Желаю всем добрых, тёплых, семейных, душевных праздничных выходных!» — написала врач.

Галина Невалённая поделилась, что начинкой для блинчиков стали «сметанка и собственное малиновое варенье».

«Всем приятного чаепития», — заключила главврач.

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