Галина Невалённая отметила Масленицу в кругу семьи

23:11, 25 февраля 2023, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая опубликовала фотографию праздничного стола на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот и пришла Масленица. Пора есть блины и провожать зиму, а также встречать долгожданную красавицу весну! Желаю всем добрых, тёплых, семейных, душевных праздничных выходных!» — написала врач.

Галина Невалённая поделилась, что начинкой для блинчиков стали «сметанка и собственное малиновое варенье».

«Всем приятного чаепития», — заключила главврач.