Жители Псковской области фиктивно зарегистрировали иностранных граждан

15:41, 26 февраля 2023, ПАИ

Жители Великих Лук и Куньинского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе текущего года неработающая великолучанка 1968 года рождения осуществила на территории южной столицы региона фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. А в декабре минувшего года в одной из деревень Куньинского района 27-летняя безработная местная жительница осуществила фиктивную регистрацию двух гражданок Российской Федерации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. И подобные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные.

В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьёй 322.3 «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации, правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.