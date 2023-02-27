Какие уникальные медуслуги доступны псковичам, обсудят на «Серебряном дожде»

10:22, 27 февраля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 27 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор многопрофильной и офтальмологической клиник Денис Брохман.

Бизнес на здоровье: насколько успешны в Пскове проекты частных медицинских клиник?

Инновации, доступные каждому: какие уникальные медуслуги доступны жителям Псковской области?

Врачи на вес золота: как в частных клиниках сохраняют медкадры?

Не конкуренты, а партнеры: как выстраиваются отношения между частными и государственными медучреждениями?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.