Какие уникальные медуслуги доступны псковичам, обсудят на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 27 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор многопрофильной и офтальмологической клиник Денис Брохман.
- Бизнес на здоровье: насколько успешны в Пскове проекты частных медицинских клиник?
- Инновации, доступные каждому: какие уникальные медуслуги доступны жителям Псковской области?
- Врачи на вес золота: как в частных клиниках сохраняют медкадры?
- Не конкуренты, а партнеры: как выстраиваются отношения между частными и государственными медучреждениями?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.
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