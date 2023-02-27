Два генерала в эпицентре истории

15:59, 27 февраля 2023, ПАИ

Два генерала в эпицентре истории

В дни, когда вся страна чествует настоящих мужчин, защитников Отечества, у Пскова есть особый повод гордиться и говорить о своей роли и в появлении праздника, и в том, что именно под Псковом родилась основа Красной Армии, из которой берут корни соединения современной российской армии. И не напрасно у въезда в Псков, в районе Крестов, стоит 47-метровый памятник, напоминающий одновременно и штык знаменитой русской трехлинейной винтовки, и древнерусский меч.

В февральские дни 1918 года, когда под Псковом насмерть дрались с германцами разрозненные части и группы красногвардейцев, одному герою этой публикации ещё не было и года, а другого даже не было в планах у родителей. Но судьба их уже была предопределена и Октябрьской революцией 1917 года, и боями с кайзеровцами под Псковом, и общим стремлением большинства людей в стране к строительству новой жизни. Жизнь двух этих людей будет полной тревог, испытаний и опасностей, большая часть событий, в которых им потом придётся участвовать, и сегодня остаётся под грифом «Секретно». Рассказ наш о двух генералах, служивших в послевоенные десятилетия начальниками Управления КГБ СССР по Псковской области, – Борисе Ивановиче Богомолове и Иване Александровиче Ситяеве. Но, чтобы стать генералами, им пришлось пройти непростой путь, основная часть которого выпала на трудные 30-е, на горькие и военные 40-е, на тяжелые 50-е… Но и другие послевоенные годы в их профессии лёгкими не назовёшь.

Тридцатые – были чрезвычайно непростыми. Только избавились от иностранной интервенции, гражданской войны, так житья не давали многочисленные банды в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Не прекращались провокации на западной границе. Одновременно замаячила агрессия, надвигающаяся из Германии, со стороны Японии. И при этом нужно было срочно поднимать страну, восстанавливать разрушенное гражданской войной хозяйство, кормить миллионы людей, укреплять армию. И всё это нужно было делать очень быстро, в сжатые сроки. Естественно, что были и несогласные с этими планами, был саботаж, реальное противодействие серьёзных сил. И нужны были те отчаянные парни и мужчины, которые были готовы с этим бороться – отправиться на фронт, или в расположение к врагу, противостоять хитрому и умному противнику.

Три явления Пскова Бориса Богомолова

Он родился 28 апреля 1917 года в городе Балахне Горьковской области. Как все советские дети 30-х годов, учился, был пионером, комсомольцем, пробовал себя в разных профессиях. Возможно, он мог стать солеваром, как многие поколения местных жителей, или работником нового целлюлозно-бумажного комбината, или картонажной фабрики, которые в конце 30-х только запустили в Балахне. Но Борис выбрал другой путь – военный. В Красную Армию призван в 1940 году.

И к началу Великой Отечественной войны уже прошёл годичную подготовку. Это ему очень пригодилось, ведь с 22 июня 1941 года он оказался на острие фашистского удара, пришедшегося на северо-западное направление. С фашистами лицом к лицу встретился уже в первый месяц войны на прибалтийской территории, потом его часть с боями отошла к Пскову, где вновь заняли оборонительные рубежи. Тогда усилия отступающих красноармейских полков, задерживавших продвижение врага на сутки, на полсуток, на часы, позволили эвакуировать в тыл тысячи советских людей, отправить десятки эшелонов с промышленным оборудованием. В те первые дни войны под Псковом Борис, молодой военный, и представить не мог, что с этим городом судьба его свяжет ещё более крепко.

После отхода от берегов Великой воинская часть, в которой воевал Богомолов, заняла оборону под Ленинградом. Там их влили во вновь создаваемую 48-ю стрелковую дивизию, прежний личный состав которой практически полностью полёг под ударами немецких дивизий у городка Расейняй в Литве. С конца 1941 года дивизия занимала оборонительные позиции на Ораниенбаумском плацдарме – небольшом «пятачке» советской земли, который удалось отстоять при наступлении фашистов и удерживать там оборону все блокадные дни и ночи. Это место густо полито кровью красноармейцев, моряков-балтийцев, курсантов и ленинградского ополчения, буквально каждый метр «пятачка» покрыт воинской славой. Говорят, что на этом плацдарме все бойцы, моряки и командиры были героями – иначе там было нельзя. Богомолов это испытание выдержал с честью.

А потом военная судьба его ещё раз привела на Псковскую землю. В январе 44-го его часть участвовала в общем прорыве блокады Ленинграда. Начинался этап освобождения родной земли, и впереди была Псковщина. «В боях проявил себя как энергичный и мужественный политработник, в своей работе проявляет разумную инициативу и большую помощь оказывает командованию в поднятии личного состава на выполнение боевого приказа», – это строки из боевой характеристики 1944 года на старшего инструктора политотдела 43-го стрелкового корпуса капитана Богомолова Б. И.

Войну закончил освобождением Праги в составе I Украинского фронта, под командованием маршала Ивана Конева. Но для подполковника Бориса Богомолова, награждённого за годы войны орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, служба не закончилась. Борис Иванович продолжил карьеру сначала в политуправлении сухопутных войск. А потом в системе госбезопасности. И в 60-е годы судьба снова приводит его в Псков. В третий раз. В 1962 году он приезжает в город на берегах Великой уже начальником Псковского Управления КГБ при Совете Министров СССР. И в течение пяти лет он всего себя – опыт, знания – отдаёт этой земле.

Эпицентры жизни Ивана Ситяева

Он – тоже родом из 30-х годов двадцатого века. И судьба его тоже могла быть какой угодно – выходец из семьи крестьянина-бедняка села Сиява Порецкого района Чувашии мог бы так и остаться в сельском хозяйстве – с раннего детства знал все деревенские работы. Мог выучиться на агронома или стать механизатором или инженером. Но в жизнь юноши вмешалась война.

Через восемь дней после нападения немецких фашистов на Советский Союз Иван отметил своё восемнадцатилетие. Осенью собирался идти на срочную, а пошёл воевать. В декабре 1941 года оказался в Казани, где начал служить в 281-м лыжном батальоне 20-й лыжной бригады. Воинские части, где бойцы использовали лыжи, как правило, были молодёжными, состояли из призывников как раз 1922 и 23-го годов рождения, практически все там были комсомольцами – с очень высоким боевым и идейным духом. Но при этом большая часть лыжников были совершенно необстрелянные, без боевого опыта, который им пришлось нарабатывать уже в первых боях. 9 марта 1942 года батальон погрузился в эшелон и отбыл на фронт. Через шесть дней лыжники выгрузились на станции Старица Калининской области и на лыжах совершили переход в места дислокации 39-й армии.

В составе своего подразделения Иван Ситяев оказался в эпицентре и трагических, и героических событий – с февраля и до конца июля 1942 года воинские части армии вели бои в полуокружении сначала около Вязьмы. А потом и в полном окружении в Калининской области – такая критическая ситуация сложилась в результате наступательной операции 9-й немецкой армии группы армий «Центр», ставшей частью знаменитой Ржевской битвы. Почти месяц непрерывных немецких атак на сплошном фронте боевых действий – фашисты жёстким натиском пытались ликвидировать окружённые воинские части Красной Армии. Ржев, Осташково, Торопец, Белый, Сычевка, Оленино, Холм – эти названия городов и населённых пунктов Калининской области Иван Ситяев помнил потом всю жизнь.

Но наступил перелом в войне. И Иван – снова в эпицентре боевых действий. Зимой 1942-1943 годов в составе своей части он участвует в ликвидации Демянской группировки немцев на реке Ловать. А потом воевал на Северо-Западном, Центральном, Брянском, Белорусском фронтах. В мае 1943 года его избирают комсоргом стрелкового батальона 1170-го стрелкового полка, 348-й стрелковой дивизии 63-й армии Центрального фронта.

Так и повелось: где основные сражения, где нужны самые храбрые, отчаянные, вдохновлённые – там Иван Ситяев. Судьба его вела именно такой дорогой, где другие бы не смогли, не выдержали, не выстояли. Привела она его и на знаменитую «Орловско-Курскую дугу» – так принято называть целую цепь оборонительных и наступательных операций Красной Армии, имевших целью не просто сорвать мощное наступление частей вермахта, но и полностью разгромить войсковые соединения врага на этом направлении. Орловско-Курская битва – одно из самых важных сражений всей Второй мировой войны, являющееся и самым большим схождением танковых сил противников. В битве участвовало около 6 тысяч танков, 4 тысячи самолётов, огромное количество солдат – более двух миллионов. За участие в этой битве, за освобождение Орловской области и города Орла Иван Ситяев был награжден орденом Красной Звезды.

А после Дня Победы Ивана ждал другой эпицентр – в августе-сентябре 1945 года он участвовал в боевых операциях против Японии по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов. За те боевые дни к его многочисленным наградам добавилась медаль «За победу над Японией».

Уже в мирные послевоенные десятилетия Иван Александрович вновь оказался на северо-западе, совсем недалеко от мест, где молоденьким бойцом лыжного батальона совершал свои первые подвиги. В 1978 году он был назначен начальником Управления КГБ СССР по Псковской области. В этой должности он прослужил семь лет и вышел в отставку в звании генерал-майора. И это был очередной эпицентр важных событий в его судьбе.